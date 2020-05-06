6 Май 2020 2020-05-06T05:29:19+03:00

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 6 мая 2020 года: число заболевших превысило 150 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 6 мая 2020 года - всего случаев заражения в регионе 158. Среди пациентов жители Биробиджана, Октябрьского, Смидовичского и Облученского районов. Выздоровели 20 человек, лечатся на дому амбулаторно 69 человек. Кроме того, 13 осужденных из БВК и шесть из ЛИУ-2 изолированы и получают лечение на территории учреждений. Одна пациентка инфекционного госпиталя скончалась.

- Отметим также, что 26 граждан РФ сейчас находятся в изоляции в областной инфекционной больнице с пневмониями и подозрением на COVID-2019. В Облученскую районную больницу поместили девять человек, контактировавших с зараженными, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

На сегодняшний день получают лечение 20 человек с пневмониями, в том числе три ребенка (два - в возрасте до года). В подключении к аппаратам ИВЛ никто из больных не нуждается.

На домашнем карантине остаются 546 человек. На карантин в обсерватор, развернутый на базе санатория «Кульдур», поместили 112 сотрудников УФСИН России по ЕАО.

ИСТОЧНИК KP.RU