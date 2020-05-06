В управлении образования Хабаровска новый начальник

6 Май 2020 2020-05-06T06:21:34+03:00

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В управлении образования Хабаровска назначили нового начальника. Об этом сообщили в городской администрации. Так, руководить этим структурным подразделением теперь будет Татьяна Матвеенкова.

Для справки

Татьяна Борисовна Матвеенкова родилась в 1971 году. В 1993 году она окончила Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт, а в 2009 году получила диплом об окончании Дальневосточной академии государственной службы.

Татьяна Матвеенкова занимает руководящие должности больше 15 лет. Ее работу не раз отмечали наградами. Среди них медаль министерства обороны Российской Федерации «Участнику борьбы со стихией на Амуре», почетная грамота министерства образования и науки Российской Федерации, почетная грамота губернатора Хабаровского края. Также ей вручали почетные грамоты и благодарственные письма администрации города Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU