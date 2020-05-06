6 Май 2020 2020-05-06T08:39:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Арендаторам земли в ЕАО дали отсрочку платежей. Отложить оплату можно на полгода. Такое решение приняли в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующий закон приняли в регионе.

- Отсрочку платежей предоставляют на период с 1 апреля по 1 ноября 2020 года. Образовавшуюся в результате этого задолженность арендаторы смогут постепенно погасить в будущем году. Под действие закона попадают организации, работающие в отраслях экономики, определенных специальным постановлением врио губернатора ЕАО. Среди них сельское хозяйство, автоперевозки, общественное питание и другие. Всего 21 вид экономической деятельности, - рассказали в областном Заксобрании.

Отметим также, что начислять пени и штрафы за несвоевременные платежи не будут. К слову, депутаты также рекомендовали своим коллегам из районных собраний принять подобные нормативные акты на своем уровне, чтобы мерами поддержки смогли воспользоваться арендаторы земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU