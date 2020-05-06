Количество пожаров на дачах резко сократилось в Хабаровске

6 Май 2020 2020-05-06T08:38:43+03:00

Такая статистика говорит о том, что люди все-таки осознают угрозу открытого огня

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В Хабаровске дачный сезон начался без особых происшествий - за неделю зафиксировали только один пожар. Такая статистика говорит о том, что люди все-таки осознают угрозу открытого огня и стараются не нарушать правила пожарной безопасности. Для сравнения: за первую неделю дачного сезона в прошлом году сгорели 234 постройки.

- Пожар на неделе случился близ поселка Уссурийского. Он начался с травяного пала, пламя охватило территорию почти в один квадратный километр. Локализовать и впоследствии ликвидировать очаг смогли вполне оперативно, - прокомментировал Андрей Акимов, начальник городского управления по делам ГО и ЧС.

Жителям города напоминают, что соблюдение правил пожарной безопасности - это необходимость. Нарушение этих правил может привести к потере имущества и даже к гибели людей. Вспомните об этом, разжигая костер или собираясь жечь траву и мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU