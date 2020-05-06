6 Май 2020 2020-05-06T08:37:58+03:00

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Кражу в магазине компьютерной техники раскрыли в Хабаровске. По предварительной информации, происшествие случилось ночью. О нем сигнализировали в дежурную часть полиции сотрудники частного охранного предприятия. Злоумышленников пытались задержать, но одному из подельников все-таки удалось скрыться.

- Второго подозреваемого доставили в полицию. Ему 19 лет, ранее он не был судим. При этом в апреле нынешнего года парень стал фигурантом другого уголовного дела о краже, когда в ночном клубе похитили куртку посетительницы стоимостью 20 тысяч рублей. Из магазина пропали четыре сотовых телефона, три ноутбука, зарядные устройства и другие аксессуары. Ущерб составил 660 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Второго злоумышленника оперативники задержали на следующий день. Ему тоже 19 лет, в поле зрения правоохранителей он попал впервые. Позже нашлась и кувалда, с помощью которой подельники взломали входную дверь в магазин. Уголовное дело расследуют по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU