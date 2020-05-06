Вымирающие японские журавли прилетели в Хабаровский край размножаться

6 Май 2020 2020-05-06T08:36:49+03:00

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В Хабаровском крае орнитологи сделали открытие - японские журавли намерены вывести потомство. Эти пернатые на сегодняшний день относятся к категории редких птиц. В природе их осталось очень мало, им угрожает вымирание. Однако в природном парке «Шереметьевский» все-таки удалось обнаружить гнездо и кладку яиц.

- Приятный сюрприз обнаружили в конце апреля. Группа специалистов выезжала в парк, чтобы оценить ситуацию по размножению дальневосточных аистов и посчитать жилые гнезда. К слову, пару японских журавлей заметили здесь в прошлом году летом, в мае и затем в конце августа. В этом году здесь обитают уже две пары птиц, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Сначала специалист Римма Андронова увидела одиночную птицу в стороне от озера Цветочное на большом заболоченном лугу. Наблюдали за пернатыми и с помощью беспилотника. Между тем случайным наблюдателям также пришлось увидеть разборку. Позже на кадрах, снятых летательным аппаратом, увидели гнездо журавлей с кладкой яиц.

ИСТОЧНИК KP.RU