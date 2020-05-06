2020-05-06T09:07:44+03:00
Общество

«Лес Победы» посадят в Хабаровске

В городе «пропишутся» 45 деревьев в честь знаменательной даты
Александр ШТААЛЬ
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«Лес Победы» сажают в Хабаровске«Лес Победы» сажают в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске пройдет Всероссийская акция «Лес Победы». В рамках этого мероприятия в краевой столице собираются высадить 45 деревьев в честь знаменательной даты. Таким образом горожане отдадут дань уважения тем, кто обеспечил нам мирное небо над головой.

- В честь каждого из 27 миллионов павших было предложено высадить в разных частях России именное дерево, чтобы увековечить памяти о них, создать живой мемориал великому подвигу наших предков,- рассказала Елена Ларионова, директор МАУ «Центр патриотического воспитания».

Подобная акция направлена на сохранение памяти о павших в борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне. Кроме того, это хороший способ воспитать в молодом поколении любовь к своей родине, привить бережное отношение к природе, привлечь его к массовому лесовосстановлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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