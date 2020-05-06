На карантин закрыли общежитие в Хабаровске

6 Май 2020 2020-05-06T10:15:58+03:00

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На карантин закрыли общежитие Дальневосточного медицинского университета на улице Пушкина, 31 в Хабаровске. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Причина тому выявленные случаи заражения коронавирусом среди студентов.

По последним данным, в общежитии на момент выявления вируса проживало и, соответственно, проживает сейчас около 60 студентов. Основная их часть ранее разъехалась по домам. Ситуация находится на контроле специалистов.

Жителей Хабаровска убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без особой надобности. В целях профилактики заболевания горожанам настоятельно рекомендуют чаще мыть руки, проветривать помещения, делать влажную уборку. Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, вызывайте врача на дом. Эксперты утверждают, что пик заболеваемости коронавирусом в регионе еще не пройден.

ИСТОЧНИК KP.RU