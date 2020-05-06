В домах Биробиджана отключат горячую воду

6 Май 2020 2020-05-06T10:14:53+03:00

Временные неудобства возникнут в период с 12 по 15 мая

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Более 10 домов в Биробиджане останутся без воды в период с 12 по 15 мая. Причина временных неудобств - проведение профилактических работ специалистами МУП «Городские тепловые сети».

- Горячую воду планируют отключить в домах №№ 1, 1А, 3, 4, 6, 9 и 11 на улице Московской, №№ 12, 14, 16, 18, 20 и 22 на улице Карла Маркса, № 9 на улице Дружбы, - рассказали в пресс -службе городской администрации.

За время отключений специалисты проведут промывку внутридомовых систем горячего водоснабжения. Горожан убедительно просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Работу необходимо провести, чтобы обеспечить функционирование системы водоснабжения. Жителям указанных домов приносят извинения за доставленный дискомфорт.

Напомним, что в области продолжает действовать режим самоизоляции. Местное население убедительно просят не покидать жилье без особой на то нужды, принимать меры профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU