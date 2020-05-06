6 Май 2020 2020-05-06T10:24:10+03:00

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Дезинсекторы в Хабаровске с ядохимикатами пошли на клещей. Работу начали сразу после Первомая с целью истребить как можно больше кровососущих. Напомним, что на сегодняшний день после присасывания клещей в больницы уже обратились 140 горожан, из которых 54 – дети. Случаев выявления энцефалита у укушенных нет.

- В этом году собираются обработать 654,5 гектаров хабаровских территорий. На эти цели из городского бюджета выделили свыше 2,5 миллионов рублей. В списке объектов на обработку городские бульвары, парки и скверы, участки, прилегающие к медицинским и образовательным учреждениям, летние детские оздоровительные центры, места, в которых в минувшем сезоне отмечалось наибольшее количество случаев укусов, - сообщила Татьяна Скорик, заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.

Внимание также уделят обработке кладбищенских территорий. К слову, уже обработали погосты в поселке Березовка, в микрорайоне Красная речка и на базе КАФ. Работы на Центральном кладбище уже скоро завершится, а на Матвеевском и Анастасьевском – начнутся в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU