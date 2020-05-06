2020-05-06T10:50:09+03:00
Экономика

Отсрочку по выплатам бюджетных кредитов получил Хабаровский край

Решение приняли в правительстве России
Александр ШТААЛЬ
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Отсрочку по выплатам бюджетных кредитов получил Хабаровский крайОтсрочку по выплатам бюджетных кредитов получил Хабаровский крайФото: Правительство Хабаровского края
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Отсрочку по выплатам бюджетных кредитов получил Хабаровский край. Такое решение приняли в правительстве России накануне. Регион и прочие субъекты полностью освобождаются регионы от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году.

Отметим также, что в 2021-2024 годах регионам придется выплатить по пять процентов задолженности ежегодно, а в 2025-2029 годах нужно будет оплатить остаток равными долями, также будет возможность досрочного погашения.

- В постановлении правительства РФ четко прописаны условия, которых ждали во всех регионах. В Хабаровском крае на 2020 год удалось высвободить более одного миллиарда рублей. Пока идет процесс оформления необходимых документов и подписания дополнительного соглашения с министерством финансов РФ. Эффект для краевой казны в условиях непростой социально-экономической ситуации, однозначно, будет заметен, - отметили в министерстве финансов Хабаровского края.

Отметим также, что высвобожденные деньги направят на устранение последствий распространения коронавируса, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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