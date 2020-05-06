2020-05-06T11:32:35+03:00
Общество

Торговца в Хабаровском крае наказали за дорогие яблоки и муку

Нарушитель промышлял в районе имени Полины Осипенко
Александр ШТААЛЬ
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Торговца в Хабаровском крае наказали за дорогие яблоки и мукуТорговца в Хабаровском крае наказали за дорогие яблоки и мукуФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Торговца в Хабаровском крае наказали торговца дорогими яблоками и мукой. Во время прокурорской проверки выяснилось, что торговые надбавки на эти продукты были выше 30 процентов к цене потребления. Такой недочет стал поводом для административного разбирательства.

- Предприниматель работал в районе имени Полины Осипенко. Нарушение законодательства о ценообразовании на продовольственную продукцию, выразившееся в необоснованном завышении цен на товары народного потребления, вскоре после проверки было устранено, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Индивидуальному предпринимателю внесли представление. Требования этого документа были выполнены - цены на товары народного потребления снижены до необходимого уровня. Кроме того пять виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Торговца привлекли к административной ответственности за завышение регулируемых государством цен на продукцию в виде предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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