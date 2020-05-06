2020-05-06T12:05:01+03:00
Общество

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 6 мая 2020 года: выздоровели 204 человека

Всего случаев заражения в регионе 738
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 6 мая 2020 года: выздоровели 204 человекаНовости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 6 мая 2020 года: выздоровели 204 человекаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 6 мая 2020 года – всего случаев заражения в регионе 738. Из них 204 пациентов выписали после выздоровления, зафиксировали семь летальных исходов.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, за последние сутки в регионе выписали домой 32 человека, зарегистрировали 39 новых случаев заболевания. Новые пациенты из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Отметим также, что среди заболевших больше всего людей в возрасте от 18 до 65 лет. Старше 65 лет шесть пациентов, старше восьмидесяти лет два пациента. Также под наблюдением врачей два ребенка в возрасте от года до полутора лет. Специалисты отмечают, что около трети новых зараженных являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования. При этом у 43,5 процентов заболевших пневмония, у остальных признаки простудного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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