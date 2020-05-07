Обстановка в Хабаровском крае 7 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

7 Май 2020 2020-05-07T01:00:42+03:00

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Сегодня, 6 мая, опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. В Хабаровске осадки не прогнозируют, температура ночью в пределах +3 до +5, днем от +20 до +22, ветер юго-западный 7-12 м/с. На юге региона осадки также не ожидаются, температура ночью от 0 до +5, днем от +18 до +24, ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. В центральных районах без существенных осадков, температура ночью от -2 до +7, днем от +13 до +24, ветер западный, юго-западный 5-13 м/с. На севере края преимущественно без осадков, температура ночью от -6 до +5, днем от +5 до +18, ветер южный, западный 4-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

На реках центральных и северных районов края продолжают вскрываться реки. Процесс на Амура проходит в Ульчском районе ниже села Богородское, у села Тахта начались подвижки льда. Интенсивность подъема уровней воды 22-34 см/сутки. По оценке специалистов пойма Амура затоплена на участке от скла Мариинское до устья на глубину 0,3-1,8 м, рек Уссури у скла Венюково и Манома - на глубину 0,1- 0,2 м.

На Амуре у Хабаровска температура воды 11 градусов. Подъем воды на 5-10 см ожидается в течение двух суток.

ИСТОЧНИК KP.RU