Карантин сняли в Октябрьском районе ЕАО

7 Май 2020 2020-05-07T01:37:39+03:00

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Карантин сняли в Октябрьском районе Еврейской автономии. Об этом стало известно вчера вечером, 6 мая. Напомним, ранее ограничительную меру применили в связи с фиксированием случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Именно в этом районе обнаружили первых людей с подтвержденным заболеванием.

- Ограничительные мероприятия отменили постановлением губернатора № 131 от 6 мая 2020. Основой для него послужило предложение главного государственного санитарного врача по ЕАО. Карантин в Амурзете и других населенных пунктах района снят в 16 часов 6 мая, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Жителей региона убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции – чаще мыть руки, проветривать помещения, регулярно делать влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU