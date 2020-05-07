В центре Хабаровска потушили пожар в районе гаражей

7 Май 2020 2020-05-07T02:08:45+03:00

Никто из людей в происшествии не пострадал

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В минувшие сутки, 6 мая, пожарный расчет отправился на улицу Блюхера. Здесь случилось возгорание в районе гаражно-строительного кооператива. Пламя в любой момент могло перекинуться на гаражи. Сообщение о происшествии на пульт пожарно-спасательной службы поступило днем в 14:15.

- Прибывшие на место происшествия огнеборцы увидели, что загорание произошло внутри отдельно стоящего строения. Погода была ветреной, поэтому возникла угроза распространения огня на гаражи в расположенном рядом ГСК. Подразделения приступили к ликвидации возгорания и защите гаражных боксов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Остановить распространение огня смогли в 14:36, а ликвидировать пожар удалось 15:12. Никто из людей не пострадал. Как выяснилось, в деревянной хозяйственной постройке площадью 70 квадратных метров горели домашние вещи. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Причины и обстоятельства пожара выясняют сотрудники следственных органов и Государственного пожарного надзора МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU