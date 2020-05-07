7 Май 2020 2020-05-07T03:14:20+03:00

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В Хабаровске без горячей воды оставят полторы тысячи жилых домов. Временные неудобства связаны с гидравлическими испытаниями. Отключения планируют с 11 по 15 мая в зоне обслуживания ТЭЦ-1.

- Без воды останутся жители Индустриального района и частично Железнодорожного и Центрального районов. Ограничат подачу ресурса также в 38 детских садах, 37 учебных заведениях, 33 медицинских учреждениях. В Индустриальном районе без горячей воды останутся одна тысяча 252 жилых домов, в Центральном районе - 147 жилых домов, в Железнодорожном районе - 154 жилых домов, - рассказали в городской администрации.

Отметим также, что сегодня в Хабаровске продолжаются дорожные работы. Из-за них могут быть пробки на дорогах Богачева, Радищева, Световая, Владивостокское шоссе, Нагорная, Краснореченская, Восточное шоссе, Георгиевская, Юности, Королева, Зеленоборский, Бойко Павлова, Карла Маркса, Светофорный, Бийская.

ИСТОЧНИК KP.RU