«Сад памяти» заложили в Хабаровске спортсмены и волонтеры

7 Май 2020 2020-05-07T03:49:01+03:00

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В Хабаровске стартовала акция «Сад памяти». Это мероприятие охватывает не только дальневосточный город, но и всю страну. Участники собираются высадить в общей сложности 27 миллионов деревьев в честь погибших в Великой Отечественной войне советских солдат.

- В Хабаровске первые 52 саженца высадили близ арены «Ерофей». Работу выполнили сотрудники спортивного сооружения совместно с Волонтерами Победы. Одним из участников акции стал капитан ХК «СКА-Нефтяник» Василий Грановский, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в краевой столице планируют создать два «Сада памяти». Второй появится в поселке имени Горького на территории хабаровского интерната для пожилых людей. В целим деревья собираются высаживать в 44 населенных пунктах. Речь идет о поселках Эльбан, Хурба, Солнечный. К проекту также присоединится Амурск и ряд других населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU