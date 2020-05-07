Исчезновением подростка в Хабаровске занялись следователи

7 Май 2020 2020-05-07T04:15:10+03:00

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Следователи в Хабаровске начали разбирательства по поводу исчезновения Даниила Лашкова из Индустриального района. Мальчику 12 лет. Он ушел из квартиры 2 мая и до сих пор не вернулся. При этом мальчик собрал вещи и документы. Родственники несколько дней пыталась искать его самостоятельно, и только 6 мая обратились в правоохранительные органы.

- Задача следователей установить обстоятельства произошедшего, провести расследование в рамках возбужденного уголовного дела. Для этого создали усиленную следственно-оперативную группу. В нее вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники уголовного розыска, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проводят поисковые мероприятия.

Приметы мальчика: рост 157 сантиметров, худощавый, лицо овальное, глаза серые, волосы русые. При себе у него рюкзак с вещами, свидетельство о рождении. Одет был в синие штаны, темно-синюю кофту с красными полосками на груди, кроссовки. Если вы знаете, где может находиться Даниил и куда он может направляться, пожалуйста, сообщите об этом в следственный отдел по Индустриальному району города Хабаровск по адресу: улица Ангарская, 11 или по телефонам 8-965-675-65-91, 8-965-675-65-24 и 02.

ИСТОЧНИК KP.RU