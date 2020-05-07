КАМАЗ с военной машиной протаранил два столба в Хабаровске

7 Май 2020 2020-05-07T07:29:31+03:00

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КАМАЗ, перевозивший военную машину, протаранил два столба на улице Автобусной в Хабаровске. По предварительной информации, происшествие случилось в микрорайоне «Красная речка», когда трейлер, перевозивший тяжелобронированный бульдозер-экскаватор, двигался по улице Автобусной. По пути от Владивостокского шоссе в сторону микрорайона «Красная речка» он зацепился за подвешенные над дорогой кабели, протянул их и загнул две стоящих по краям проезжей части электроопоры. Об этом сообщил очевидец аварии.

В результате один из столбов накренился над дорогой. Между тем к опорам уличного освещения подведены не только электрокабели. По ним проходили семь оптиковолоконных линий связи, принадлежащих различным провайдерам. Одна из этих информационных нитей оказалась разорванной, упав на проезжую часть.

Военные со своей стороны утверждают, что их груз вполне соответствует габаритам, предусмотренным городскими нормами. Известно, что 50-тонную технику, предназначенную для работы саперов, перевозили на улицу Мельничную, на территорию воинской части. До пункта назначения КАМАЗу с прицепом оставалось проехать около километра. Работы по восстановлению электроопор продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU