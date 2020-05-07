Онлайн-акции проведут в День Победы в Хабаровском крае

7 Май 2020 2020-05-07T07:27:57+03:00

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День Победы в Хабаровском крае проведут в несколько ином формате. Корректировки в программу срочно внесли в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, в знак уважения к тем, кто защищал Родину, проведут онлайн-акции, а вместо традиционного парада на площади проведут авиапарад. В обычном режиме пройдут церемонии возложения цветов к мемориалам.

- Сейчас проходит акция «Бессмертный полк - онлайн». Для участия необходимо на официальном сайте патриотического движения заполнить специальную форму с информацией и добавить фото родственника, участвовавшего в войне. Сделать это также можно и на одной из партнерских площадок проекта - сайте «Банк Памяти», либо в социальных сетях ВКонтакте и в Одноклассниках. Онлайн-шествие будет транслироваться 9 мая в интернете, на телеканалах, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Также проведут онлайн-акцию «Георгиевская ленточка». Один из символов Победы раздают в ряде магазинов и аптек. В режиме онлайн читают стихи, исполняют военные песни, проводят конкурсы рисунков.

ИСТОЧНИК KP.RU