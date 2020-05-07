Сезон гидравлических испытаний начинается в Хабаровске

7 Май 2020 2020-05-07T07:26:41+03:00

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Энергетики Хабаровских тепловых сетей (структурное подразделение АО «ДГК») начинают проведение гидравлических испытаний на теплосетях в Хабаровске, которые являются важным этапом подготовки к предстоящей зиме. Все работы будут проводиться с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

С 11 по 15 мая работы пройдут в зоне ответственности ХабаровскойТЭЦ-1. Горячую воду отключат в Индустриальном районе; Центральном районе в границах улиц: Гамарника (нечетная сторона) - Пушкина (до улицы Карла Маркса) - Мухина (от Пушкина до Дикопольцева); Железнодорожного: район: «Хабаровск-2», улицы Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, Костромская, Промышленная. Хабаровского района: поселки Ильинка, Ракитное и Некрасовка.

С 18 по 22 мая будут проведены испытания трубопроводов зоны действия Хабаровской ТЭЦ-3. В указанный период горячая вода будет отсутствовать в Краснофлотском и Кировском районах в границах следующих улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской, а также у потребителей, проживающих в Железнодорожном районе, за исключением следующих улиц - Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, района «Хабаровск-2», которые будут обеспечены горячим водоснабжением от Хабаровской ТЭЦ-1. Частично горячей воды не будет в Центральном районе, в границах улиц: Ленина (нечетная сторона) от площади имени Блюхера - Ленинградская - Карла Маркса - Гоголя.

Сроки гидравлических испытания теплосетей в зоне ответственности Хабаровской ТЭЦ-2 будут перенесены на период с 8 по 11 июня. На время их проведения горячее водоснабжение временно будет ограничено в следующих районах:

Кировский район в границах: Амурский бульвар - Джамбула - Металлистов - Тихоокеанская - Истомина - Амурский бульвар. Центральный район в границах: Амурский бульвар, улиц Шеронова, Ленина от площади Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона); Индустриальный район в границах - Калинина - переулок Доступный - Волочаевская, Гамарника (четная сторона).

Во время гидравлических испытаний горожанам следует быть предельно внимательными: при обнаружении проседания грунта или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его на транспорте. Телефон диспетчерской службы Хабаровских тепловых сетей: 8 (4212) 36-35-16.