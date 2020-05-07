Ростелеком поможет жителям Хабаровского края оградить детей от взрослого контента

7 Май 2020 2020-05-07T07:24:01+03:00

Чем занят ваш ребенок в интернете, что там ищет? Вы узнаете с помощью приложений! Фото: Ростелеком

С помощью цифровых сервисов родители смогут не только контролировать поведение детей в интернете, но и воочию увидеть, чем занято чадо

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Дети на дистанционном обучении, а кто-то уже на каникулах. И вроде ребенок дома, но кто знает, что он с таким интересом смотрит на гаджете - мультик или совсем не детские картинки. К тому же многие родители продолжают работать - на удаленке или «в оффлайн» уследить трудно.

- Я сама мама двух дочерей и понимаю, как важен контроль за детьми и их безопасность. По моему опыту, сервисы «Родительский контроль» и «Видеонаблюдение» - отличное сочетание для максимального спокойствия родителей, - считает Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

«Родительский контроль» позволяет оградить ребенка от нежелательного контента в интернете, сервисах «Интерактивное телевидение» и Wink: блокировать доступ к определенным сайтам, играм, установить лимит пользования интернетом. Взрослые могут выставить возрастное ограничение и настроить пин-код для покупки фильмов, а также отслеживать, что смотрел ребенок.

Через приложения «Видеонаблюдение» и «Умный дом Ростелеком» на своем смартфоне родители увидят, чем занят сейчас их ребенок, или смогут просмотреть записи конкретного дня. Записи с камеры сохраняются в облачном архиве от 7 до 30 дней. Можно выбрать камеру с широким углом обзора или с поворотным механизмом, который позволяет удаленно менять область просмотра.

Подробности о подключении и стоимости услуги «Родительский контроль» можно узнать на официальном сайте «Ростелекома» по ссылке или по единому номеру 8-800-100-0-800.