7 Май 2020 2020-05-07T07:21:57+03:00

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В Хабаровском крае тушат восемь природных пожаров в трех районах. За минувшие сутки, 6 мая, новые очаги возгорания зафиксировали в Амурском, Солнечном и Хабаровском районах. Площадь возгораний превышает две тысячи гектаров. В тушении задействовали 233 пожарных, 25 единиц техники.

Причиной возгорания становится малейшая искра или брошенный окурок. Сухая трава загорается моментально, а возникший пал остановить довольно сложно. Огонь легко может добраться до населенных пунктов, повредить имущество, забрать человеческие жизни. Однако те, кто упорно разводят костры, проводят огневые работы и допускают нарушения правил пожарной безопасности, об этом не думают.

- Сейчас наступил самый опасный период, когда пожары происходят практически повсеместно, - рассказывают в краевом управлении лесами. - Жителям региона напоминают, что особый противопожарный режим действует в 15 районах края. Это значит, что нельзя заезжать на автомобилях, разводить костры, вести огневые работы. За нарушение требований предусмотрены административные штрафы. Физлица могут заплатить до четырех тысяч рублей, юрлица - до 300 тысяч рублей.

С начала пожароопасного сезона в крае зарегистрировали 241 природный пожар. За аналогичный период прошлого года в регионе возникло 322 очага.

ИСТОЧНИК KP.RU