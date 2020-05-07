2020-05-07T07:20:26+03:00
Общество

Центральный офис Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» переезжает

С 12 мая личный прием клиентов банка будет вестись по новому адресу
Евгения МОЛОТОВА
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Центральный офис Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ждет клиентов по новому адресу: ФОТО «Россельхозбанк»Центральный офис Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ждет клиентов по новому адресу: ФОТО «Россельхозбанк»
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Офис, расположенный в настоящее время по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 120, изменит свое местонахождение. С 12 мая 2020 года банк будет рад обслужить старых и новых клиентов по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 28.

Порядок, условия и график обслуживания клиентов остаются без изменений.

Для получения дополнительной информации клиенты офиса могут обратиться по телефону (4212) 47-66-02 или 8-800-100-0-100.

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