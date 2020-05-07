Власти Хабаровского края готовят план по выходу из режима самоизоляции

7 Май 2020 2020-05-07T07:19:43+03:00

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Правительство Хабаровского края, согласно распоряжению президента РФ, разрабатывает план мероприятий по выходу из режима самоизоляции. Шестого мая Владимир Путин провел очередное совещание с кабмином и губернаторами. Глава государства предложил каждому из регионов самостоятельно разработать планы по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений с учетом текущей обстановки и мнения главного санитарного врача региона. Документы должны быть готовы к 11 мая.

Как уточнили в пресс-службе правительства Хабаровского края, в регионе резкого роста заболеваемости пока нет. Количество заболевших в сутки не увеличивается, но и не уменьшается. Важно, чтобы подобная динамика сохранялась. Тогда можно будет планировать мероприятия, и, по согласованию с главным санитарным врачом края, рассматривать возможность отмены отдельных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU