Власти Хабаровского края готовят план по выходу из режима самоизоляции
Правительство Хабаровского края, согласно распоряжению президента РФ, разрабатывает план мероприятий по выходу из режима самоизоляции. Шестого мая Владимир Путин провел очередное совещание с кабмином и губернаторами. Глава государства предложил каждому из регионов самостоятельно разработать планы по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений с учетом текущей обстановки и мнения главного санитарного врача региона. Документы должны быть готовы к 11 мая.
Как уточнили в пресс-службе правительства Хабаровского края, в регионе резкого роста заболеваемости пока нет. Количество заболевших в сутки не увеличивается, но и не уменьшается. Важно, чтобы подобная динамика сохранялась. Тогда можно будет планировать мероприятия, и, по согласованию с главным санитарным врачом края, рассматривать возможность отмены отдельных ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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