7 Май 2020 2020-05-07T07:15:25+03:00

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Жителей Хабаровского края, застрявших в Японии, привезут во Владивосток. Об этом сообщили в пресс- службе регионального правительства. По предварительным данным, из-за границы вернут на родину 21 человека. Вместе с ними в Россию приедут и другие дальневосточники, оказавшиеся заложниками ситуации.

Рейс «Токио- Владивосток» выполнила авиакомпания «Аврора» сегодня, 7 мая 2020 года. Списков возвращающихся жителей Хабаровского края пока нет. Из аэропорта по прибытию, ориентировочно в 15:00, пассажиров посадят в автобус и доставят в Хабаровск.

Прибывших поселят в обсерватор, организованный на базе одной из гостиниц города. Отметим также, что решение о доставке хабаровчан из Владивостока в Хабаровск принял губернатор. Деньги на транспортные расходы по доставке туристов из Владивостока в Хабаровск выделят из краевого бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU