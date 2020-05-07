В Хабаровске осудят таксиста, напавшего на офис быстрых займов

7 Май 2020 2020-05-07T07:22:46+03:00

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В Хабаровске закончилось расследование уголовного дела, фигурантом которого стал таксист. По версии следствия, мужчина вечером ворвался в офис микрозаймов, угрожал сотруднице кухонным ножом и требовал деньги. На лице у него была маска.

- Происшествие случилось в начале февраля в офисе на улице Льва Толстого. Тогда испуганная сотрудница передала злоумышленнику около двух тысяч рублей, а тот скрылся вместе с деньгами во дворах жилмассива, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержать подозреваемого удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. К слову, ранее мужчину дважды привлекали к уголовной ответственности за грабеж и преступления против личности. Мужчина официально не трудоустроен, подрабатывал водителем такси. В отношении него расследовали уголовное дело по статье «Разбой», материалы которого сейчас находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU