День Победы в Еврейской автономии отметят авиапарадом

7 Май 2020 2020-05-07T08:00:34+03:00

Сегодня, 7 мая, в небе над Биробиджаном прошла репетиция

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День Победы в Биробиджане, как и в Хабаровске, отметят 9 мая авиапарадом. Этот аналог традиционных парадов на главных городских площадях решили задействовать в связи с угрозой распространения коронавируса. Решение о проведении авиапарада приняли в Восточном военном округе. Начало в 11:30.

Сегодня прошла репетиция авиапарада. Две пары воздушной техники сделали круг над областным центром, - рассказали в пресс-службе областного правительства. - Парад истребителей пройдет в Хабаровске и Биробиджане, после чего истребители вернутся на место своего базирования в Комсомольск-на-Амуре.

Жителей области убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции - чаще мыть руки, проветривать помещения, регулярно делать влажную уборку. Это необходимо, чтобы предотвратить распространение заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU