День Победы в Еврейской автономии отметят авиапарадом
День Победы в Биробиджане, как и в Хабаровске, отметят 9 мая авиапарадом. Этот аналог традиционных парадов на главных городских площадях решили задействовать в связи с угрозой распространения коронавируса. Решение о проведении авиапарада приняли в Восточном военном округе. Начало в 11:30.
Сегодня прошла репетиция авиапарада. Две пары воздушной техники сделали круг над областным центром, - рассказали в пресс-службе областного правительства. - Парад истребителей пройдет в Хабаровске и Биробиджане, после чего истребители вернутся на место своего базирования в Комсомольск-на-Амуре.
Жителей области убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции - чаще мыть руки, проветривать помещения, регулярно делать влажную уборку. Это необходимо, чтобы предотвратить распространение заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU