Уникальную красоту создадут на стадионе имени Ленина в Хабаровске

7 Май 2020 2020-05-07T11:29:46+03:00

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Уникальный по красоте дизайнерский проект реализуют на стадионе имени Ленина в Хабаровске. Работу выполнят в преддверии Дня Победы. Задумке дали название «Ландшафт Памяти».

- Специалисты занимаются ландшафтным оформлением спортивного парка. Стадион буквально расцветет к долгожданному празднику. Специально к 75-летию Великой Победы вырастили более 30 тысяч цветов. На днях все растения высадят в открытый грунт, - рассказали в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Отметим также, что накануне праздника на стадионе имени Ленина установили объемную топиарную фигуру в виде солдатской каски. Огромный зеленый автомат ППШ украсил клумбу главной пешеходной аллеи. Кроме того, электрики устанавливают праздничную подсветку фигур. На входных группах парка распустятся яркие алые звезды из живых цветов. Всю эту красоту горожане увидят после того, как в краевой столице отменят режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU