Первый житель Хабаровского края взял ипотеку в Сбербанке по новой президентской программе

7 Май 2020 2020-05-07T11:29:02+03:00

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Сбербанк в Хабаровском крае выдал первый ипотечный кредит в рамках новой программы госсубсидирования. Клиент приобрел квартиру в новостройке в центральном районе Хабаровска.

Банк установил свою процентную ставку ниже базовой ставки госпрограммы, и теперь квартиры в новостройке можно приобрести под 6,4% годовых.

С момента запуска программы господдержки в Хабаровском крае около 50 клиентов банка подали заявки на ипотеку онлайн, в настоящее время 70% заявок уже получили одобрение.

С 21 апреля 2020 года Сбербанк и ДомКлик первыми в дистанционном формате начали принимать заявки на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых. Запущен полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки, который позволяет приобрести квартиру в новостройке по сниженной ставке без поездок в банк. Оформить ипотеку по новой программе можно даже не выходя из дома - это легко сделать на сайте DomClick.ru или в мобильном приложении. При необходимости, на подписание документы на оформление ипотечной сделки или открытие эскроу-счета клиенту доставляют сотрудники Сбербанка в любое удобное для клиента место.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 3 миллионов рублей в любом регионе России, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (там максимальная сумма кредита составляет 8 миллионов рублей). Первоначальный взнос по кредиту - от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования - до 20 лет.

Пониженная ставка по госпрограмме льготной ипотеки будет действовать в течение всего срока ипотечного кредита. Воспользоваться предложением можно до 1 ноября 2020 года.

- Мы приступили к реализации новой программы ипотеки с господдержкой, - рассказала Наталья Красулина, управляющая головным отделением по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк. - Она позволит многим семьям Хабаровского края улучшить свои жилищные условия. По этой программе нет возрастных ограничений, и ей могут воспользоваться все желающие жители края. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал, при условии, если он не войдет в сумму кредита и будет оплачен напрямую застройщику. Кроме того, реализация льготной ипотеки поможет поддержать развитие краевого рынка недвижимости.

Напомним, программа субсидирования ипотечных ставок под 6,5% годовых была принята российским правительством 23 апреля 2020 года.