Машина вылетела с дороги и перевернулась на крышу в Хабаровске

7 Май 2020 2020-05-07T08:57:07+03:00

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В Хабаровске у транспортной развязки, ведущей в Первый микрорайон, иномарка перевернулась на крышу. Пьяный водитель получил незначительные травмы, от предложения вызвать неотложку он отказался. По предварительной информации, 34-летний мужчина на машине Honda CR-V ехал по проспекту от улицы Приморской в сторону Шкотова. В районе улицы Океанской автолюбитель не справился с управлением.

- Иномарка по диагонали пересекла проспект, выехала сначала на полосу встречного движения, а затем за пределы проезжей части. Судя по следам, оставленным на газоне, иномарка избежала столкновения с деревом, миновав его всего в 10 сантиметрах. Авто потеряло равновесие и сделало кувырок, перевернувшись на крышу. При этом транспортное средство снова оказалось на асфальте, - рассказал очевидец.

Практически одновременно с полицейскими на место аварии прибыл друг потерпевшего. Он готов был взять на себя вину за сольное ДТП, чтобы освободить товарища от необходимости проходить тест на алкоголь. В том, что проверку на трезвость подлинный виновник провалит, автоинспекторы не сомневались. Запах спиртного был очень сильным. Патрульные настояли на прохождении теста водителем машины и подтвердили свои предположения об алкогольном опьянении.

ИСТОЧНИК KP.RU