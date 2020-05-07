В минздраве Хабаровского края рассказали о перепрофилировании детской больницы

7 Май 2020 2020-05-07T11:24:41+03:00

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Детскую краевую клиническую больницу частично перепрофилировали. А именно онкогематологическое отделение временно разместили в помещении урологического отделения. В помещениях онкогематологического отделения, в свою очередь, сейчас размещают пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ, ОРЗ).

- Между тем в городе распространяется недостоверная информация о том, что больницу перепрофилировали в связи с распространением COVID-19 в крае. На самом деле для зараженных этой инфекцией пациентов приготовили помещения в отдельно стоящем здании инфекционного корпуса КГБУЗ «Детская инфекционная больница имени А.К. Пиотровича», - рассказали в краевом минздраве.

Отметим также, что во всех отделениях больницы проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. Маленьким пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Жителей региона просят с пониманием отнестись к корректировкам в работе медучреждений. Врачи, медсестры, санитары и другие медработники сейчас испытывают колоссальную нагрузку, работают на пределе своих возможностей. Пожалуйста, при получении информации используйте проверенные источники.

ИСТОЧНИК KP.RU