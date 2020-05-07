7 Май 2020 2020-05-07T11:23:06+03:00

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Реконструкция Комшоссе и Лазо возобновилась в Комсомольске-на-Амуре. Эти улицы связывают Центральный и Ленинский округа города. Работа на этих объектах началась в 2017 и 2018 годах соответственно.

Первый этап Лазо - от Северного шоссе до моста через реку Силинка - завершился в 2018 году. На втором этапе, когда должны были выполнить работы от моста до улицы Водонасосной, возникли трудности. Подрядчик сорвал график работ и не сдал дорогу вовремя. Эта же компания не справилась с участком Комшоссе от улицы Степная до улицы Совхозная.

- Комсомольчане вынуждены были ежедневно страдать, переезжая из одной части города в другую. Огромные проблемы были и остаются у жителей частного сектора, расположенного вдоль дороги, - прокомментировали в городской администрации.

Отметим также, что другой подрядчик, работающий на участке Комшоссе от улицы Степная до улицы Амурская тоже подвел, не сдав объект в срок. Во многом препятствовало этому наводнение прошлого года. В итоге с одним подрядчиком контракт расторгли, провели новый аукцион и выбрали новую организацию. В первых числах мая работы возобновились на обеих магистралях.

ИСТОЧНИК KP.RU