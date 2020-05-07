7 Май 2020 2020-05-07T11:21:55+03:00

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В Хабаровском крае возможны паводки на Нижнем Амуре. Такой прогноз дают гидрологи по окончанию ледохода. По данным Хабаровского гидрометцентра, на реках центральных и северных районов края, где еще идет вскрытие ото льда, уровни воды пока выше средних многолетних значений.

- Пока зафиксировали подтопление поймы реки Амур на участке от села Мариинское до устья на глубину 0,3 - 1,5 метра, а также реки Уссури у села Венюково - на 0,2 метра. На других реках Приамурья отмечают пониженную водность, - прокомментировали в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Специалисты констатируют, что граница вскрытия на реке Амур проходит в Ульчском районе на участке от села Богородское и ниже. В ближайшие два дня прогнозируют вскрытие Нижнего Амура у села Тахта, где уровень воды может подняться на 0,5 - 0,8 метра. Гидрологи не исключают, что река может подняться до отметок неблагоприятных явлений. Есть вероятность подтопления дорог, полей, сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов, расположенных в пойме реки Амур в Ульчском и Николаевском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU