Жители Хабаровского края смогут воспользоваться специальными условиями пролонгации вкладов от Сбербанка

7 Май 2020 2020-05-07T11:20:49+03:00

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По ряду промовкладов, срок действия которых заканчивается с 6 по 31 мая, банк устанавливает специальные условия первичной пролонгации - 4,5% вместо традиционных 0,01%. Специальные условия распространяются на промовклады «Рекордный», «Онлайн плюс», «Новогодний бонус» и «Красная гвоздика».

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь завершения срока нового договора, то смогут сделать это без ограничений в любой день в Сбербанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Сбербанк сообщает, что по всем договорам промовкладов «Рекордный», «Онлайн плюс», «Новогодний бонус» и «Красная гвоздика», которые заканчиваются с 6 по 31 мая, банк установил специальную ставку автопролонгации - 4.5%. Срок нового договора аналогичен закрывшемуся.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь завершения срока нового договора, то смогут сделать это без ограничений, в любой день в Сбербанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

- Мы продолжаем предпринимать все необходимые меры, чтобы обезопасить тех клиентов, которые в день закрытия вкладов предпочитают приходить в отделения для переоформления, и чьи договоры по вкладам заканчиваются в период самоизоляции, - отметил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и Сберегать». - Именно поэтому для клиентов, первый срок по промовкладам которых заканчивается в период с 6 по 31 мая, мы установили специальную ставку автоматического размещения средств на новый срок - 4,5%. Это касается вкладов «Рекордный», «Онлайн плюс», «Новогодний бонус» и «Красная гвоздика». Срок нового договора будет таким же, как и у завершившегося. Это значит, что отпадает необходимость обращаться в отделение банка для продления договора. Важно отметить, что без потери дохода за прошлый период клиент может воспользоваться средствами после даты окончания вклада в любом канале, например, перевести средства на карту.

Сегодня управлять своими вкладами удобнее всего в мобильном приложении и web-версии Сбербанк Онлайн. Клиенты могут дистанционно, не выходя из дома и не подвергая себя ненужному риску, в любое удобное время суток открывать вклады, пополнять их и снимать с них денежные средства (если такая возможность предусмотрена договором вклада), а также закрывать вклады и переводить деньги с них на свои карты, причем этими деньгами сразу же можно распоряжаться без каких-либо ограничений, потому что эти операции происходят моментально. На доступность дистанционных сервисов режим самоизоляции не влияет: они, как и всегда, работают круглосуточно и без сбоев.

ИСТОЧНИК KP.RU