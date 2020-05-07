Торговца, вернувшего деньги покупателю, наказали в Хабаровске

7 Май 2020 2020-05-07T10:52:06+03:00

У продавца не возникло бы проблем, если бы он не откладывал перевод

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Покупатель в Хабаровске долго добивался от продавца возврата денег. Сумму горожанин хотел вернуть за некачественный товар. Речь шла о телефонной гарнитуре, которая работала с помехами. Клиент, как положено, написал письменное требование о возврате денег.

- Продавец рассмотрел претензию, но в определенный законом срок деньги клиенту не вернул. Хабаровчанин не раз обращался с претензиями в адрес торговца, но последний упорствовал и возврат не оформлял. Тогда горожанин обратился за помощью к специалистам, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

По жалобе провели административное расследование, а после поступила информация, деньги вернули гражданину спустя почти полгода с момента обращения и принятия продавцом решения об удовлетворении заявленных потребителем требований. Кроме того, к продавцу приняли меры административного воздействия, а потребителю разъяснили права. Так, горожанин вправе требовать выплату неустойки, компенсацию морального вреда, причиненного по вине (при наличии таковой) продавца. Также он может рассчитывать на судебную защиту нарушенных прав и выплату штрафа в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

ИСТОЧНИК KP.RU