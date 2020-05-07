2020-05-07T11:37:28+03:00
Общество

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 7 мая: лечение получают 540 человек

Выздоровело в общей сложности 234 человека
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 7 мая: лечение получают 540 человекНовости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 7 мая: лечение получают 540 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 7 мая 2020 года - всего случаев заражения в регионе 781. Из них выздоровели 234 человека, семь пациентов скончались, получают лечение 540 заболевших. К слову, Хабаровский край сохраняет лидирующие позиции в округе по количеству заболевших. Из пациентов девять человек в тяжелом состоянии, в том числе пять на ИВЛ. У 70 процентов болеющих заболевание протекает в легкой форме.

- За последние сутки в регионе выздоровели 30 пациентов, зафиксировали 43 новых случая заболевания. Среди новых пациентов жители Хабаровска, Ульчского района и района имени Лазо, - рассказали в краевом минздраве.

Среди заболевших больше всего пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, восемь пациентов старше 65 лет, в том числе два - старше 80, а также один ребенок в возрасте трех лет. Специалисты отмечают, что среди новых пациентов 37,5 процента - это бессимптомные носители, выявленные при проведении эпидемического расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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