Почта России приглашает жителей Хабаровского края сделать письма-треугольники

7 Май 2020 2020-05-07T11:44:19+03:00

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9 Мая - День Победы и день единения миллионов людей, преклоняющихся перед подвигом ветеранов Великой Отечественной войны. Поздравления, наполненные благодарностью и душевной щедростью, в знак сохранения памяти о героических поступках сегодня доставляются почтовым сообщением и поддерживаются благодарными потомками в социальных сетях.

В эти дни Почта России предлагает всем желающим присоединиться к масштабному движению и создать легендарное письмо-треугольник - выложить фото или видео такого письма на своей странице с хештегом #почтовыйтреугольник, отметив аккаунт @ruspostofficial. На официальных интернет-страницах Почты России есть подсказки для создания фронтовых писем-треугольников, а также публикуются факты о работе почты в военное время и истории героев-почтальонов.

В годы войны письма от близких и родных придавали солдатам сил и вдохновляли на подвиги. Полевая почта не прекращала свою работу даже во время блокады Ленинграда и осаждения Севастополя. Корреспонденцию и газеты привозили на санках, телегах и переносили в руках.

В честь 75-летия Победы почтальоны доставляют ветеранам более 1 миллиона персональных поздравлений от президента Российской Федерации. Сотрудники почтово-логистической компании, а это около 350 тысяч человек по всей стране, со своими детьми украшают окна квартир рисунками #ОкнаПобеды, исполняют #ПесниПобеды и публикуют на личных страницах фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны, чтобы присоединиться вместе со всей страной к онлайн-акции «Бессмертный полк 2020». Подробности акции и анкета участника размещены на официальном сайте https://2020.polkrf.ru.

Свой вклад в поздравление ветеранов и тружеников тыла - людей, которые много лет трудились в отрасли почтовой связи, внесли и молодые сотрудники компании. Активисты Молодежного совета Почты России во Владивостоке и Хабаровске организовали доставку подарков и поздравлений от компании: молодые люди надели военные пилотки и костюмы, прошли до лестничной площадки ветеранов, чтобы бесконтактным способом вручить подарочный пакет и немного порадовать вниманием пожилых людей.

- Поздравления и тысячи слов благодарности за Победу от людей разных возрастов и профессий ежегодно доставляет Почта России. В наших силах сделать праздник ярким, запоминающимся, оказать поддержку ветеранам при соблюдении всех необходимых мер для защиты здоровья, - рассказала Наталия Мурадова, руководитель отдела по административным вопросам УФПС Хабаровского края.