Пожар выгнал на улицу семьи с детьми в Хабаровском крае

7 Май 2020 2020-05-07T12:03:28+03:00

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Пожарные сегодня, 7 мая, тушат пожар в поселке Большие Санники в Хабаровском крае. Сообщение о происшествии поступило в 16:00 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. К месту происшествия отправились пожарные расчеты.

- По прибытии огнеборцы увидели, что горят несколько деревянных домов. Очевидцы рассказали, что пожар возник в нежилом деревянном доме по улице Набережной. Потом пламя распространилось на два двухквартирных дома, в каждом из которых только по одной жилой квартире. В помещениях жили восемь человек, из которых четверо дети, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В происшествии никто из людей не пострадал. Все жильцы успели покинуть жилье до прибытия пожарной охраны. Сейчас все погорельцы находятся у родственников и знакомых. В 16:50 подразделения доложили о локализации возгорания. На месте происшествия будут работать специалисты Государственного пожарного надзора МЧС России. Их задача - провести проверку для установления причин пожара и всех обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU