Жильцов рухнувшего дома в Хабаровске переселят в новостройку

7 Май 2020 2020-05-07T12:58:34+03:00

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Жильцов рухнувшего дома на улице Зои Космодемьянской переселят в новостройку. Такое решение приняли депутаты Хабаровской городской думы. Для этого оговорили принятие из государственной собственности Хабаровского края в муниципальную собственность городского округа «Город Хабаровск» 23-х жилых помещений в доме №21 по улице Аэродромной.

Напомним, происшествие случилось вечером 9 апреля. В тот день хабаровчанам пришлось спешно покинуть свои квартиры из-за того, что здание начало рушиться. К месту происшествия прибыли специалисты мэрии Хабаровска и спасатели. К полуночи 33 человека эвакуировали.

- Людей в рамках муниципальной программы социальной поддержки граждан в чрезвычайных ситуациях обеспечили предметами первой необходимости. В день происшествия абсолютно всем - и собственникам жилых помещений, и тем, кто занимал аварийные квартиры по социальному найму, предложили заселиться в помещения городского маневренного фонда. Однако занять помещение согласился только один из жильцов, другие же устроились у родных и близких, сняли жилье, - рассказали в городской администрации.

Отметим также, что дом №21 по улице Аэродромной сдали в эксплуатацию в конце прошлого года. Он десятиэтажный, четырехподъездный, рассчитан на 279 квартир, 70 из которых получили в пользование сироты. Для переселенцев из дома №22 по улице Зои Космодемьянской подготовили 23 квартиры. Все они однокомнатные, площадью в 33-34 квадратных метра.

В помещениях сделан ремонт, есть счетчики электричества и воды, современные радиаторы с датчиками тепла, сантехника, вытяжная вентиляция в комнатах, пожарная сигнализация, энергосберегающие кухонные плиты, в санузле есть шланг для пожаротушения. Жилье обеспечено отоплением, горячей и холодной водой, телевидением и интернетом.

ИСТОЧНИК KP.RU