Обстановка в Хабаровском крае 8 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

8 Май 2020 2020-05-08T06:14:40+03:00

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Сегодня, 8 мая, не будет опасных и неблагоприятных метеоявлений. В Хабаровске ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, ночная температура в пределах +9 +11, дневная на уровне +18 до +20, ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-17 м/с. На юге края ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью от +7 до +12, днем от +16 до +23, ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, порывы 15-18 м/с. В центральных районах осадков не будет ночью, а днем ожидается кратковременный дождь, температура ночью от 0 до +11, днем от +6 до +22, ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, порывы 15-18 м/с. В северной части региона прогнозируют дождь и мокрый снег. Исключение Охотский район, температура ночью от -2 до +5, днем от +1 до +13, ветер юго-восточный 6-14 метров в секунду.

Уровень радиоактивного загрязнения в края колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По прогнозам гидрологов, опасных и неблагоприятных явлений на реках не ожидается.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU