8 Май 2020 2020-05-08T06:13:35+03:00

Отключения воды и ситуация на дорогах в Хабаровске 8 мая Фото: Администрация Хабаровска

Водителей и пешеходов просят учитывать, где идет ремонт, и корректировать маршрут

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В Хабаровске, по данным на утро 8 мая, не зафиксировали отключения холодного и горячего водоснабжения. Напомним, с 11 по 15 мая в зоне обслуживания ТЭЦ-1 отключат горячую воду. Ограничения в подаче ресурса коснутся полутора тысяч жилых домов.

- На сегодняшний день в краевой столице не работают 125 лифтов. В минувшие сутки с дорог города вывезли 162,2 кубометра мусора. В уборке задействовали днем 140 единиц техники, ночью - 10, - сообщили в городской администрации.

Накануне, 7 мая, в Хабаровске случилось 23 дорожных аварии, пять пожаров и 27 возгораний. На пульт «03» поступило 694 вызова.

Водителям и пешеходам сообщают, что сегодня, 8 мая, будут идти работы на улицах Краснореченская, Карла Маркса, Нагорная, Узловая, Световая, Королева, Георгиевская, Бийская, Радищева, Богачева, Юности, Бойко-Павлова, а также на Владивостокском и Восточном шоссе, в переулках Светофорном и Зеленоборском. Горожан убедительно просят корректировать маршруты своего движения.

ИСТОЧНИК KP.RU