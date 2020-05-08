2020-05-08T06:12:40+03:00
Общество

Сельхозкооперативы получат субсидии на развитие в Хабаровском крае

Документы от потенциальных получателей начнут принимать с 15 мая
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Сельхозкооперативы получат субсидии на развитие в Хабаровском краеСельхозкооперативы получат субсидии на развитие в Хабаровском краеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Сельхозкооперативы в Хабаровском крае получат субсидии. Документы от потенциальных получателей будут принимать в министерстве сельского хозяйства с 15 мая. За счет выплат фермеры смогут возместить затраты на создание и развитие кооперативов.

До 80 процентов стоимости, но не более 2,5 миллиона рублей на один кооператив, можно получить на компенсацию затрат по подключению зданий и сооружений, производственных помещений к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям. Кроме того, удастся возместить расходы на покупку сельскохозяйственной и специализированной техники, инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства, переработки, упаковки и хранения сельскохозяйственной продукции.

- Затраты можно компенсировать и в случае покупки снегоходов, предназначенных для использования в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - уточнили в министерстве.

На выплаты сельхозкооперативам планируют потратить примерно 41,7 миллиона рублей. Сумма выросла на 10 процентов по сравнению с прошлым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи в Хабаровском крае получат обещанные доплаты
Фильм «Временная связь» покажут жителям Хабаровского края
Салют в честь Победы хабаровчанам покажут только по телевизору
В Хабаровском крае около 300 вахтовиков поместили на обсервацию
В Хабаровске изменили расписание пригородных поездов
Единый список мер поддержки представили жителям Хабаровского края
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 8 мая: число выздоровевших увеличилось до 260
Больше 700 многодетных семей в ЕАО получили продуктовые наборы
Медведица привела медвежат на дачи в Хабаровском крае
Исторические неточности исправят на захоронениях в Хабаровском крае
Бывшего чиновника осудили за махинации с землей под Хабаровском
Сельхозкооперативы получат субсидии на развитие в Хабаровском крае
Отключения воды и ситуация на дорогах в Хабаровске 8 мая
Обстановка в Хабаровском крае 8 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Жильцов рухнувшего дома в Хабаровске переселят в новостройку
Пожар выгнал на улицу семьи с детьми в Хабаровском крае
Почта России приглашает жителей Хабаровского края сделать письма-треугольники
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 7 мая: лечение получают 540 человек
Торговца, вернувшего деньги покупателю, наказали в Хабаровске
Жители Хабаровского края смогут воспользоваться специальными условиями пролонгации вкладов от Сбербанка
В Хабаровском крае возможны паводки на Нижнем Амуре
Реконструкция Комшоссе и Лазо возобновилась в Комсомольске
В минздраве Хабаровского края рассказали о перепрофилировании детской больницы
Машина вылетела с дороги и перевернулась на крышу в Хабаровске
Первый житель Хабаровского края взял ипотеку в Сбербанке по новой президентской программе