Сельхозкооперативы получат субсидии на развитие в Хабаровском крае

8 Май 2020 2020-05-08T06:12:40+03:00

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Сельхозкооперативы в Хабаровском крае получат субсидии. Документы от потенциальных получателей будут принимать в министерстве сельского хозяйства с 15 мая. За счет выплат фермеры смогут возместить затраты на создание и развитие кооперативов.

До 80 процентов стоимости, но не более 2,5 миллиона рублей на один кооператив, можно получить на компенсацию затрат по подключению зданий и сооружений, производственных помещений к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям. Кроме того, удастся возместить расходы на покупку сельскохозяйственной и специализированной техники, инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства, переработки, упаковки и хранения сельскохозяйственной продукции.

- Затраты можно компенсировать и в случае покупки снегоходов, предназначенных для использования в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - уточнили в министерстве.

На выплаты сельхозкооперативам планируют потратить примерно 41,7 миллиона рублей. Сумма выросла на 10 процентов по сравнению с прошлым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU