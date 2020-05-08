8 Май 2020 2020-05-08T02:54:18+03:00

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Бывшего чиновника осудили за махинации с землей под Хабаровском. Из материалов дела следует, что сотрудник администрации Тополевского сельского поселения незаконно купил права собственности на участки. Будучи в должности консультанта по земельным вопросам он получил информацию, что у нескольких граждан ранее имелись земельные участки с неуточненными границами.

- Наделы были проданы, однако молодой человек составил межевые планы на эти участки. Он ввел в заблуждение главу поселения, подписавшего необходимые документы, уточнил их границы в другом месте относительно их фактического расположения. К слову, в границах села Тополево были земли, государственная собственность на которые разграничена еще не была. Фигурант изменил назначение земель с сельскохозяйственного на земли населенных пунктов, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге бывший чиновник смог оформить на свою бабушку землю общей стоимостью больше 133 миллионов рублей. Действия фигуранта расценили как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком пять лет и взысканием штрафа в размере 900 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU