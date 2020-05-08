Медведица привела медвежат на дачи в Хабаровском крае

8 Май 2020 2020-05-08T06:05:04+03:00

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В Хабаровском крае продолжают регистрировать случаи заходов животных на территорию людей. Так, с начала 2020 года оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными в регионе 58 раз выезжала для проверки поступивших сигналов от населения. Из этих сообщений подтвердились 22 случая.

- В период с 30 апреля по 7 мая случилась одна конфликтная ситуация с участием косолапых. В аккурат на Первомай медведица с медвежатами пришла на территорию СНТ «Чапаевское», расположенного в Комсомольском районе, - рассказали в краевом минприроды. - Информации о людях, пострадавших от косолапых гостей, не поступало.

На сегодняшний день специалисты ведомства проводят в Комсомольском районе мероприятия по отпугиванию медведей от дачных участков. Жителям региона настоятельно советуют придерживаться рекомендаций по поведению при встрече человека с медведем и в местах обитания тигров.

ИСТОЧНИК KP.RU