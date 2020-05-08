2020-05-08T06:02:51+03:00
Общество

Больше 700 многодетных семей в ЕАО получили продуктовые наборы

Всего в регионе две тысячи 300 таких семей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Больше 700 многодетных семей в ЕАО получили продуктовые наборыБольше 700 многодетных семей в ЕАО получили продуктовые наборыФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии продолжают разносить продуктовые наборы многодетным семьям. Таких в регионе насчитали две тысячи 300. В многодетных семьях воспитывают около восьми тысяч детей.

- Помощь продуктами оказывают в рамках проекта «ЕАО - территория действия». Каждая многодетная семья получает продуктовые наборы по количеству несовершеннолетних детей. По данным на 6 мая, уже выдали две тысячи 576 наборов 766 семьям, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

В планах специалистов социальной защиты населения охватить вниманием каждую многодетную семью. Жителей региона убедительно просят информацию об изменении адреса фактического проживания сообщать по телефону горячей линии (42622) 26-108, 8-914-819-88-21.

Жителей региона также убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи в Хабаровском крае получат обещанные доплаты
Фильм «Временная связь» покажут жителям Хабаровского края
Салют в честь Победы хабаровчанам покажут только по телевизору
В Хабаровском крае около 300 вахтовиков поместили на обсервацию
В Хабаровске изменили расписание пригородных поездов
Единый список мер поддержки представили жителям Хабаровского края
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 8 мая: число выздоровевших увеличилось до 260
Больше 700 многодетных семей в ЕАО получили продуктовые наборы
Медведица привела медвежат на дачи в Хабаровском крае
Исторические неточности исправят на захоронениях в Хабаровском крае
Бывшего чиновника осудили за махинации с землей под Хабаровском
Сельхозкооперативы получат субсидии на развитие в Хабаровском крае
Отключения воды и ситуация на дорогах в Хабаровске 8 мая
Обстановка в Хабаровском крае 8 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Жильцов рухнувшего дома в Хабаровске переселят в новостройку
Пожар выгнал на улицу семьи с детьми в Хабаровском крае
Почта России приглашает жителей Хабаровского края сделать письма-треугольники
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 7 мая: лечение получают 540 человек
Торговца, вернувшего деньги покупателю, наказали в Хабаровске
Жители Хабаровского края смогут воспользоваться специальными условиями пролонгации вкладов от Сбербанка
В Хабаровском крае возможны паводки на Нижнем Амуре
Реконструкция Комшоссе и Лазо возобновилась в Комсомольске
В минздраве Хабаровского края рассказали о перепрофилировании детской больницы
Машина вылетела с дороги и перевернулась на крышу в Хабаровске
Первый житель Хабаровского края взял ипотеку в Сбербанке по новой президентской программе