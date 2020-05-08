8 Май 2020 2020-05-08T06:02:51+03:00

Больше 700 многодетных семей в ЕАО получили продуктовые наборы Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего в регионе две тысячи 300 таких семей

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В Еврейской автономии продолжают разносить продуктовые наборы многодетным семьям. Таких в регионе насчитали две тысячи 300. В многодетных семьях воспитывают около восьми тысяч детей.

- Помощь продуктами оказывают в рамках проекта «ЕАО - территория действия». Каждая многодетная семья получает продуктовые наборы по количеству несовершеннолетних детей. По данным на 6 мая, уже выдали две тысячи 576 наборов 766 семьям, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

В планах специалистов социальной защиты населения охватить вниманием каждую многодетную семью. Жителей региона убедительно просят информацию об изменении адреса фактического проживания сообщать по телефону горячей линии (42622) 26-108, 8-914-819-88-21.

Жителей региона также убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU