Больше 700 многодетных семей в ЕАО получили продуктовые наборы
В Еврейской автономии продолжают разносить продуктовые наборы многодетным семьям. Таких в регионе насчитали две тысячи 300. В многодетных семьях воспитывают около восьми тысяч детей.
- Помощь продуктами оказывают в рамках проекта «ЕАО - территория действия». Каждая многодетная семья получает продуктовые наборы по количеству несовершеннолетних детей. По данным на 6 мая, уже выдали две тысячи 576 наборов 766 семьям, - рассказали в пресс-службе областного правительства.
В планах специалистов социальной защиты населения охватить вниманием каждую многодетную семью. Жителей региона убедительно просят информацию об изменении адреса фактического проживания сообщать по телефону горячей линии (42622) 26-108, 8-914-819-88-21.
Жителей региона также убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU