8 Май 2020 2020-05-08T06:01:45+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 8 мая: число выздоровевших увеличилось до 260 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 8 мая 2020 года - в целом в регионе зафиксировали 781 случай заражения. Из них 260 пациентов уже выписали домой по выздоровлению. Ранее сообщалось, что из зараженных семь человек скончались.

- Темп прироста за последнюю неделю - 16,9 процента, что расценивается как средняя активность. При этом чаще всего болеют женщины - 57 процентов пациентов. Еще 43 процента больных - это мужчины. Детей меньше - всего восемь процентов. Большая часть заболевших в возрасте от 35-40 лет, - прокомментировали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Жителей региона убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики - чаще мыть руки, проветривать помещения, проводить влажную уборку в квартирах и домах. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU