2020-05-08T06:00:52+03:00
Общество

Единый список мер поддержки представили жителям Хабаровского края

Меры поддержки оказывают гражданам в условиях ограничений из-за COVID-19
Александр ШТААЛЬ
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Единый список мер поддержки представили жителям Хабаровского краяЕдиный список мер поддержки представили жителям Хабаровского краяФото: Мария ЛЕНЦ
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Жителям Хабаровского края предоставили единый список мер поддержки, оказываемых в условиях ограничений из-за COVID-19. Чтобы ознакомиться с документом, пожалуйста, перейдите по ссылке.

- В реестре, представленном Агентством стратегических инициатив, 32 вида помощи населению. Меры структурировали по категориям получателей. В документе прописали также, кто может рассчитывать на поддержку, как ей воспользоваться и куда обращаться для ее получения, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

Среди предлагаемых мер дистанционное оформление больничных листов, продление сроков действия документов, использование кредитных каникул, получение социальной помощи, пособия по безработице, ежемесячных выплат на ребенка и многое другое.

Жителей края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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