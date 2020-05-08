В Хабаровске изменили расписание пригородных поездов

8 Май 2020 2020-05-08T05:59:55+03:00

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В Хабаровске временно изменили расписание пригородных поездов. Причина тому - ремонтные работы на перегонах «Дормидонтовка - Красицкий», «Ольгохта - Волочаевка».

- Корректировки в движение поездов внесут в периоды с 9 по 12 мая, с 16 по 19 мая, с 23 по 26 мая, с 30 мая по 2 июня 2020 года. Так, поезда рейса № 6804 сообщением «Хабаровск-I - Вяземская» проследуют по маршруту «Хабаровск-I - Хор», отправление со станции «Хабаровск-1» в девять часов утра, прибытие в Хор в 10:41. Поезда рейса № 6801 сообщением «Вяземская - Хабаровск-I», следующих по маршруту «Хор - Хабаровск- I», отправятся из Хора в 18:18:30, прибудут на станцию «Хабаровск-I» в 20:00, - рассказали в пресс-службе ДВЖД.

В периоды 9-11 мая, 16-18 мая, 23-25 мая, 30 мая-1 июня поезда рейса №6812 сообщением «Хабаровск-I - Вяземская» проследуют по маршруту «Хабаровск-I - Хор», со станции «Хабаровск-I» они отправятся в 18:42, в Хор прибудут в 20:22. Поезд № 6811 сообщением «Вяземская - Хабаровск-I», отправление с Вяземской в 5:11 - отменяется.

Кроме того, 12, 19, 26 мая и 2 июня поезд № 6811 сообщением «Вяземская - Хабаровск-I» отправится с Вяземской в 5:48, прибытие на станцию «Хабаровск-I» произойдет в 8:17. В периоды 10-11, 17, 24, 31 мая и 7 июня поезд № 6841 сообщением «Хабаровск-I - Биробиджан» отправится из Хабаровска в 7:34 и прибудет в Биробиджан в 9:51.

В периоды 12-13, 18-20, 25-27 мая, 1-3, 8-10 июня поезд № 6841 сообщением «Хабаровск-I - Биробиджан» отправится из Хабаровска в 7:34 и прибудет в Биробиджан в 9:51. В сутках 9-12, 16-19, 23-26, 30-31 мая, 1-2, 6-9 июня поезд №6830 сообщением «Биробиджан - Хабаровск-I» отбудет из Биробиджана в 7:35 и прибудет в Хабаровск в 10:09.

Поезд сообщением «Биробиджан - Хабаровск-I» 9-12, 16-19, 23-26, 30-31 мая, 1-2, 6-9 июня будет отправляться из Биробиджана в 10:18 и прибывать в Хабаровск в 12:35. В эти же периоды поезд №6839 сообщением «Хабаровск-I - Биробиджан», отправление - «Хабаровск-I» в 19:53, прибытие - «Биробиджан» 22:27:30.

ИСТОЧНИК KP.RU